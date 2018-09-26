В Крыму прокомментировали угрозы от делегации Украины в ООН

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал угрозы украинской делегации в ООН в адрес представителя Крыма.

«С одной стороны, такое поведение украинской стороны на одной из самых авторитетных международных площадок совершенно не удивляет, а с другой, в очередной раз показывает сущность людей, которые сегодня представляют киевский режим. Кроме пустых угроз, они ничего не могут противопоставить правде, которая звучит от крымчан. Слушать то, что в корне противоречит позиции официального Киева, конечно же, никто из них не хочет», — отметил Ганжара.

Он добавил, что крымчанам следует продолжать доносить свою позицию на международных площадках.

«Мы вообще очень часто слышим угрозы со стороны Киева, но понимаем, что любая попытка их реализации будет вести за собой очень серьёзные последствия. Поддержки как таковой у такой риторики Украины нет. Правда — на нашей стороне. Мы должны стоять на своём», — сказал он.

Депутат уверен, что ожидать прекращения одиозного поведения со стороны Киева не стоит.

«Ожидать, что на Украине возобладает здравый смысл в поведенческой линии в отношении наших граждан, не стоит. Мы неоднократно сталкивались с подобным поведением. Подобные действия украинских представителей должны пресекаться организаторами и руководящими органами площадок. Подобные действия дискредитируют такие серьёзные международные институты», — заявил он.

Ранее российский правозащитник Сергей Пинчук, представляющий интересы Крыма на площадке сессии Совета по правам человека ООН, получил угрозы от члена украинской делегации.

После заседания один из членов украинской делегации дождался выхода правозащитника и начал угрожать, заявив, что они его «достанут».

