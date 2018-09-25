Минобороны показало удары новейших российских ракет по морским целям

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Министерство обороны России опубликовало видео учений Тихоокеанского флота с ударами новейших противокорабельных ракет Х-35У по морским целям.

Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео запечатлён момент поражения группы кораблей ракетой.

Х-35У — противокорабельная ракета с дальностью пуска более 250 км, предназначена для поражения надводных целей различных классов.

Ранее сообщалось, что на морском полигоне Тихоокеанского флота при выполнении плановых учебно-боевых задач российские истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили практические пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У.  


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