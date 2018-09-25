В Оренбургской области приставы взыскали более 20 млн рублей в ходе рейда по компаниям-должникам

В Оренбургской области судебные приставы провели рейд по компаниям-должникам. Взыскать на месте удалось свыше 20 млн рублей, сообщает RIA56.

Сотрудники регионального управления ФССП отработали почти 500 исполнительных производств.

«В отношении предприятий-должников Бузулука, Октябрьского района и Орска наложены аресты на имущество», — отметили в пресс-службе ведомства.

Среди арестованного имущества — оргтехника и автотранспорт. Их общая стоимость — более 3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане судебные приставы с начала года взыскали более 2 млрд рублей.