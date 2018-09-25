Поклонская рассказала подробности о своей жалобе в ЕСПЧ на украинский суд

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН рассказала подробности о своей жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Поклонская рассказала подробности о своей жалобе в ЕСПЧ на украинский суд
  • РИА Новости

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и судом сознательно были допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства и моих прав», — заявила она.

Как отметила депутат, в жалобе её адвокаты указали на факты их недопуска к ознакомлению с материалами дела, непризнание Генпрокуратурой Украины полномочий защитников и другие грубые нарушения права на защиту.

Кроме того, в жалобе указано на признаки явной политической ангажированности в данном деле, а также о нарушениях, допущенных Печерским судом Киева при принятии решения о заочном следствии в отношении Поклонской.

«Иллюзий насчёт дальнейшей судьбы нашей жалобы я не испытываю, но всё-таки надеюсь на хотя бы поверхностную справедливость», — добавила депутат.

Ранее Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины. Депутат рассказывала, что на Украине её продолжают преследовать по ряду статей.

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