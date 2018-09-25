В ПФР рассказали об использовании зданий фонда

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Здания подразделений Пенсионного фонда переданы ему в пользование Росимуществом и используются только как рабочие офисы, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
В ПФР рассказали об использовании зданий фонда
  • РИА Новости

«Насчёт дворцов я хотел сказать, что они все построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь — это обычные офисы», — цитирует Дроздова РИА Новости.

Он добавил, что отдельные случаи нецелевого использования средств на содержание помещений ПФР будут взяты под контроль. 

«Безусловно, мы проводим мониторинг использования средств Пенсионного фонда по эффективности», — сказал глава ПФР.

Как уточняется, в ходе заседания Госдумы 25 сентября депутат Виталий Пашин от ЛДПР обратился к главе ПФР с вопросом об обоснованности содержания и строительства «пенсионных дворцов».

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год. Согласно закону, доходы фонда в 2018 году снижаются на 66,8 млрд рублей, а его расходы одновременно увеличиваются на 92,2 млрд рублей. 

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