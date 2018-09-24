Суд в Москве продлил срок ареста бывшему замглавы МЧС России Шлякову

Тверской суд Москвы продлил до 13 декабря арест бывшему первому заместителю главы МЧС России Сергею Шлякову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря», — огласила решение судья Ольга Затомская.

Также суд продлил арест предполагаемым сообщникам генерала — Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко.

По данным следствия, Шляков, Онищенко и Кузнецов в результате сговора предложили потерпевшему — бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову — содействие в назначении на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.