Суд в Москве продлил срок ареста бывшему замглавы МЧС России Шлякову
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря», — огласила решение судья Ольга Затомская.
Также суд продлил арест предполагаемым сообщникам генерала — Юрию Кузнецову и Сергею Онищенко.
По данным следствия, Шляков, Онищенко и Кузнецов в результате сговора предложили потерпевшему — бывшему помощнику главы МЧС Юрию Удалову — содействие в назначении на высшую государственную должность исполняющего обязанности губернатора Ярославской области, не имея на то возможности, и незаконно завладели его деньгами.