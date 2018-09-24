Москалькова назвала слишком суровым наказание пенсионеру за выросший в его огороде мак

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает слишком суровым уголовное наказание для пенсионера из Перми, которого приговорили к одному году лишения свободы условно за выросший в его огороде мак.
Москалькова назвала слишком суровым наказание пенсионеру за выросший в его огороде мак
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков не должна приобретать такие гипертрофированные формы, когда человек, который никогда не был замечен в употреблении, сбыте, склонении, может привлекаться к ответственности», — сказала Москалькова.

Она считает необходимым «дифференцировать» данную статью Уголовного кодекса, а также «более чётко определить размах, размеры, действие человека с этими цветами, которые называются мак».

Ранее стало известно, что осуждённый за выросший в огороде мак пенсионер обжалует приговор.

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