Москалькова назвала слишком суровым наказание пенсионеру за выросший в его огороде мак

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает слишком суровым уголовное наказание для пенсионера из Перми, которого приговорили к одному году лишения свободы условно за выросший в его огороде мак.

Об этом информирует РИА Новости.

«Борьба с незаконным оборотом наркотиков не должна приобретать такие гипертрофированные формы, когда человек, который никогда не был замечен в употреблении, сбыте, склонении, может привлекаться к ответственности», — сказала Москалькова.

Она считает необходимым «дифференцировать» данную статью Уголовного кодекса, а также «более чётко определить размах, размеры, действие человека с этими цветами, которые называются мак».

Ранее стало известно, что осуждённый за выросший в огороде мак пенсионер обжалует приговор.