На полигоне «Солопово» в Зарайске откроют мусороперерабатывающий завод

На полигоне «Солопово» в Зарайске с октября запустят мусороперерабатывающий завод, сообщает телеканал «360».

«В среду ждём лицензию и, если всё пойдёт по плану, начнём работать со следующей недели. На следующей неделе уже официально сможем работать», — заявил глава округа Олег Сынков.

Он отметил, что в очереди на трудоустройство стоят 300 человек. На первом этапе планируется создать 55 рабочих мест, после второго — 110.

В июле URA.RU сообщало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.