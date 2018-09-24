На полигоне «Солопово» в Зарайске откроют мусороперерабатывающий завод

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На полигоне «Солопово» в Зарайске с октября запустят мусороперерабатывающий завод, сообщает телеканал «360».
На полигоне «Солопово» в Зарайске откроют мусороперерабатывающий завод
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«В среду ждём лицензию и, если всё пойдёт по плану, начнём работать со следующей недели. На следующей неделе уже официально сможем работать», — заявил глава округа Олег Сынков.

Он отметил, что в очереди на трудоустройство стоят 300 человек. На первом этапе планируется создать 55 рабочих мест, после второго — 110.

В июле URA.RU сообщало, что в Тобольске произошёл крупный пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов.

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