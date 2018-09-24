На территории ЗИЛа в Москве могут построить новый парк

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На территории бывшего Завода имени Лихачёва в Москве могут построить новый парк, сообщает портал мэра и правительства.
На территории ЗИЛа в Москве могут построить новый парк
  • Проект парка «На Набережной» / © mos.ru

Его назовут «На набережной». В состав войдут набережная Марка Шагала и соседние прибрежные территории.

Благоустройство должно начаться в 2019 году, в настоящее время идёт подготовка. В частности, в Москомархитектуре утвердили концепцию нового места отдыха.

«Концепция благоустройства разрабатывалась с учётом сохранения уже существующих деревьев и посадкой новых, устройством пешеходных и велосипедных маршрутов», — заявил и. о. главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов.

На территории появятся секретные сады, поляны для пикников, амфитеатр, променад, передаёт m24.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы рассказали о развитии улично-дорожной сети на территории бывшего ЗИЛа.

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