На территории ЗИЛа в Москве могут построить новый парк

На территории бывшего Завода имени Лихачёва в Москве могут построить новый парк, сообщает портал мэра и правительства.

Его назовут «На набережной». В состав войдут набережная Марка Шагала и соседние прибрежные территории.

Благоустройство должно начаться в 2019 году, в настоящее время идёт подготовка. В частности, в Москомархитектуре утвердили концепцию нового места отдыха.

«Концепция благоустройства разрабатывалась с учётом сохранения уже существующих деревьев и посадкой новых, устройством пешеходных и велосипедных маршрутов», — заявил и. о. главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов.

На территории появятся секретные сады, поляны для пикников, амфитеатр, променад, передаёт m24.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы рассказали о развитии улично-дорожной сети на территории бывшего ЗИЛа.