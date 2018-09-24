Эксперты назвали самые популярные внедорожники в России

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Стали известны самые популярные внедорожники в России, сообщает Newinform.
Эксперты назвали самые популярные внедорожники в России
  • © Ульяновский автомобильный завод

По данным аналитического агентства «Автостат», к 1 июля 2018 года в стране насчитывалось около 9,5 млн таких машин.

Первое место, по версии экспертов, занимает Lada 4x4. Такой автомобиль есть почти у 1,2 млн человек.

Далее следуют Chevrolet Niva (600 тыс.) и Toyota RAV4 (377,6 тыс.).

В первую десятку также попали Renault Duster, УАЗ-3151, Nissan X-Trail, Qashqai, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Volkswagen Tiguan.

Ранее Nation News сообщал, что эксперты назвали число праворульных автомобилей в России.

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