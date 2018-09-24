Два человека погибли при пожаре на складе в Подмосковье

Двое граждан Узбекистана, в том числе ребёнок, погибли при пожаре на складе в подмосковных Мытищах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В результате пожара на железобетонном складе площадью 1000 кв. м в городском округе Мытищи погибли два человека, в том числе ребёнок — оба граждане Узбекистана», — сказали в экстренных службах.

Пожар произошёл в ночь на 24 сентября. Площадь возгорания составила 1000 кв. м. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.