В России может появиться бренд Petroff & Boshiroff
«Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации «Золотой бренд» намерен подарить эти товарные знаки самим Александру Петрову и Руслану Боширову», — сообщили в пресс-службе компании.
Под именем Petroff & Boshiroff можно будет выпускать химические препараты промышленного и научного назначения.
Кроме этого, бренд позволит его владельцам оказывать услуги туристических и охранных агентств и открывать фитнес-клубы и бары.
Ранее подозреваемые английскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Петров и Боширов дали RT эксклюзивное интервью по поводу их поездки в Солсбери.