В России может появиться бренд Petroff & Boshiroff

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Компания «Золотой бренд» подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff, передаёт агентство «Москва».

«Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации «Золотой бренд» намерен подарить эти товарные знаки самим Александру Петрову и Руслану Боширову», — сообщили в пресс-службе компании.

Под именем Petroff & Boshiroff можно будет выпускать химические препараты промышленного и научного назначения.

Кроме этого, бренд позволит его владельцам оказывать услуги туристических и охранных агентств и открывать фитнес-клубы и бары.

Ранее подозреваемые английскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Петров и Боширов дали RT эксклюзивное интервью по поводу их поездки в Солсбери.

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