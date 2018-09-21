В Белгородской области обезвредили восемь мин времён Великой Отечественной войны

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В селе Драгунском Белгородской области нашли восемь мин времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Белгородской области обезвредили восемь мин времён Великой Отечественной войны
  • © ГУ МЧС России по Белгородской области

Боеприпасы обнаружил владелец одного из домов во время земляных работ. Он сразу обратился в районный отдел полиции.

На место приехали взрывотехники поисково-спасательной службы области, которые изъяли миномётные мины и обезвредили их на полигоне.

Региональное управление МЧС России напоминает, что при обнаружении взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета нужно немедленно обратиться в службу спасения или полицию.

Ранее издание «Аргументы неделi» сообщало, что в крепости Керчь обезвредили более 1,5 тыс. мин и бомб времён Великой Отечественной войны.

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