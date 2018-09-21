Сбежавшего в Курганской области заключённого задержали в Самаре

В Самаре задержали 26-летнего Владислава Пьянкова, сбежавшего из колонии-поселения в пригороде Кургана.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ФСИН по Курганской области. Дополнительные данные там пообещали предоставить позднее. Ранее Nation News сообщал, что в Череповецком районе Вологодской области задержали сбежавшего заключённого.