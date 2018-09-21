Сбежавшего в Курганской области заключённого задержали в Самаре

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В Самаре задержали 26-летнего Владислава Пьянкова, сбежавшего из колонии-поселения в пригороде Кургана.
Сбежавшего в Курганской области заключённого задержали в Самаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление ФСИН по Курганской области.

Дополнительные данные там пообещали предоставить позднее.

Ранее Nation News сообщал, что в Череповецком районе Вологодской области задержали сбежавшего заключённого.

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