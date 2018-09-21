В Мордовии прошли антитеррористические учения

В Мордовии завершились антитеррористические учения. Они проходили с 18 по 20 сентября, передаёт kp.ru.

В качестве объекта использовалась подстанция «Рузаевка». По сценарию, двое неизвестных проникли на её территорию и заложили самодельное взрывное устройство. Злоумышленников обнаружил сотрудник охраны объекта, который передал информацию в Росгвардию.

При попытке задержания условные преступники оказали вооружённое сопротивление и «захватили» пятерых заложников. На место прибыли подразделения правоохранительных органов, аварийные и экстренные службы, бригады скорой помощи. Затем началась активная фаза спецоперации, и злоумышленников задержали.

Один из преступников «подорвал» бомбу. Возникший пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в аэропорту Ижевска прошли антитеррористические учения.