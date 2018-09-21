В Тюменской области завели дело после смерти 10-летнего ребёнка в больнице

Следственное управление СК России по Тюменской области завело уголовное дело после смерти десятилетнего ребёнка в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.

В заявлением в следственные органы обратилась жительница Заводоуковска. Она утверждает, что во время похода в лес за грибами её дочь укусил клещ, а сотрудники областной больницы №12 якобы несвоевременно оказали девочке помощь. Ребёнок скончался 19 сентября.

Дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ходе расследования будет решаться вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Ставропольском крае завели дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции.