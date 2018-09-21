В Тюменской области завели дело после смерти 10-летнего ребёнка в больнице

Короткая ссылка
Следственное управление СК России по Тюменской области завело уголовное дело после смерти десятилетнего ребёнка в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ведомства.
В Тюменской области завели дело после смерти 10-летнего ребёнка в больнице
  • РИА Новости

В заявлением в следственные органы обратилась жительница Заводоуковска. Она утверждает, что во время похода в лес за грибами её дочь укусил клещ, а сотрудники областной больницы №12 якобы несвоевременно оказали девочке помощь. Ребёнок скончался 19 сентября.

Дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В ходе расследования будет решаться вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав.

Ранее «Юга.ру» сообщал, что в Ставропольском крае завели дело из-за смерти девятимесячного ребёнка после лечения от инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить