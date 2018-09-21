Экс-глава Минимущества Омской области приговорён к тюрьме за превышение полномочий
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«Меренков раздавал своим знакомым землю под огороды в зоне жилой застройки в городе Омске по явно заниженной стоимости. Сегодня суд приговорил экс-министра к 4,5 года колонии», — отмечается в Twitter ведомства.
Отмечается, что в 2008—2012 годах Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации города, совершил ряд незаконных действий, которые были направлены на предоставление земельных участков аффилированным лицам по заниженной стоимости.
Ранее в СК сообщили, что замглавы Оренбурга арестован по делу о получении взятки.