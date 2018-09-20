Подводная лодка «Кронштадт» спущена на воду в Петербурге
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Как сообщает РИА Новости, торжественная церемония спуска подводной лодки началась около 10:20.
«Новая подводная лодка даёт возможность шагнуть вперёд и выполнить указы президента по строительству нового современного подводного флота России», — сказал главный советник президента АО «Объединённая судостроительная корпорация» Виктор Чирков.
В мае третий по счёту малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 («Каракурт») был спущен на воду на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом. В октябре 2017 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге на воду был спущен ледокол «Илья Муромец».