В МВД рассказали об итогах проверки деятельности Лаймы Вайкуле в России

Главное управление по вопросам миграции МВД в результате проверки не обнаружило нарушений в концертной деятельности и пребывании певицы Лаймы Вайкуле на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны её пребывания. Оперативность действий МВД позволят положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», — заявил руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский.

Отмечается, что оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет.

Ранее была инициирована проверка концертной деятельности исполнителей в России, в том числе в отношении законности выступлений латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

В августе во время поездки в Одессу Вайкуле заявила журналистам, что не поедет в Крым ни за какой гонорар. Он объяснила такую позицию тем, что это «европейцам запрещено».

Певица Алёна Свиридова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала заявление Вайкуле о российском полуострове.

Крым стал регионом Российской Федерации по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за то, чтобы воссоединиться с Россией.