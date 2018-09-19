Церемония открытия 20 новых маршрутов программы «Дороги Победы» пройдёт 21 сентября в Москве

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Церемония открытия 20 новых маршрутов Всероссийской патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников» пройдёт 21 сентября у памятника Георгию Жукову в Москве, сообщает телеканал «360».
Церемония открытия 20 новых маршрутов программы «Дороги Победы» пройдёт 21 сентября в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Ожидаются заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, мэр столицы Сергей Собянин.

В программе участвуют 19 объектов на территории Московской области. С 21 сентября к ним добавится ещё пять. Это Центральный музей Военно-воздушных сил РФ в Монине, Музей боевой славы в Коломне, мемориал «Героям-панфиловцам» в деревне Дубосеково, Музей истории войск ПВО в Балашихе и Государственный военно-технический музей в Черноголовке.

Цель «Дорог Победы» — дать возможность юному поколению лучше узнать историю родной страны и её культурное наследие.

Ранее Nation News сообщал о Дне памяти жертв блокады, который проводится в Санкт-Петербурге.

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