Госдума запустила англоязычную версию сайта

Госдума запустила англоязычную версию официального сайта. Отмечается, что запуск связан с возрастающим интересом со стороны зарубежных партнёров к деятельности российских депутатов.

«У тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2017 году были открыты официальные страницы в социальных сетях, в апреле этого года Госдума полностью обновила свой официальный сайт.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров не заводит аккаунты в социальных сетях из-за нехватки времени.