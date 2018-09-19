Госдума запустила англоязычную версию сайта
- РИА Новости
«У тех, кто интересуется политикой в России, будет возможность с ней знакомиться из первоисточника», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В 2017 году были открыты официальные страницы в социальных сетях, в апреле этого года Госдума полностью обновила свой официальный сайт.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров не заводит аккаунты в социальных сетях из-за нехватки времени.