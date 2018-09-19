В Москве завершают строительство платформы Ленинградская на Рижском направлении

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В Москве завершают строительство нового остановочного пункта Ленинградская на Рижском направлении МЖД, сообщают «Дни.ру».
В Москве завершают строительство платформы Ленинградская на Рижском направлении
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, готовы пассажирские платформы и два конкорса для выхода в сторону станции МЦК «Стрешнево» и к станции метро «Войковская».

Также завершаются отделочные работы.

По словам Хуснуллина, возведение нового остановочного пункта идёт в рамках проекта по интеграции Рижского направления Московской железной дороги с Московским центральным кольцом. В перспективе Ленинградская станет остановкой одного из Московских центральных диаметров.

Ранее Newinform сообщало, что на западе столицы Московскому метрополитену планируется передать 11 участков под строительство новой станции «Очаково» Калининско-Солнцевской линии.

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