В Удмуртии вынесли приговор двум экс-полицейским по делу об инсценировке преступления

В Удмуртии вынести приговор двум бывшим полицейским по делу об инсценировке преступления, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как установили следователи, 28 июля 2015 года 30-летний заместитель начальника одного из отделов полиции Ижевска и его подчинённый, 29-летний оперуполномоченный, задержали случайного прохожего, якобы совершившего вооружённое разбойное нападение.

Затем замначальника подбросил мужчине револьвер. Его знакомый сыграл роль потерпевшего и обратился в дежурную часть с заявлением о том, что на него напали.

Таким образом, полицейские якобы раскрыли «по горячим следам» тяжкое преступление и повысили раскрываемость преступлений в обслуживаемом ими районе.

В отношении задержанного завели уголовное дело. Впоследствии его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проведённых сотрудниками УФСБ по Удмуртской Республике и оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по республике», — рассказали в МВД по Удмуртии.

В октябре 2016 года полицейских уволили, а их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Бывший замначальника отдела полиции приговорён к лишению свободы на четыре года и два месяца, экс-оперуполномоченный — на три года, псевдопотерпевший освобождён от наказания по истечении срока давности преследования.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что экс-полицейского приговорили к 11 годам колонии за убийство в Калининградской области.