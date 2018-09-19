Мосгорсуд оставил Апфельбаум под домашним арестом
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Апелляционная инстанция отклонила жалобу на решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения», — отметили в суде.
В октябре 2016 года Софье Апфельбаум было предъявлено обвинение в мошенничестве.
По версии следствия, вступив в сговор с художественным руководителем АНО «Седьмая студия» Кириллом Серебренниковым, Апфельбаум от имени Минкультуры подписывала с данной организацией соглашения о выделении из бюджета субсидий на сумму более 214 млн рублей.