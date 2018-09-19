Путин заявил о необходимости разработать новые виды вооружений

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать разработку новых видов вооружений.
Путин заявил о необходимости разработать новые виды вооружений
  • Reuters

«Между тем нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения и техники на будущее, которые определят облик Вооружённых сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия», — цитирует Интерфакс Путина.

1 марта президент представил новые виды вооружения.

В ходе послания Федеральному собранию Путин представил новейшие виды российского вооружения, у которых нет аналогов в мире: ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, также оснащённые ядерными установками, и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Кроме того, российский лидер рассказал о разработках лазерного оружия.

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