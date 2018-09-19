В Минобороны России заявили, что в Нижегородской области потерпел крушение истребитель МиГ-31.

«19 сентября около 15:30 во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта на одном из военных аэродромов в Нижегородской области потерпел аварию истребитель МиГ-31 Центра подготовки авиационного персонала», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

Оба лётчика смогли катапультироваться. В ведомстве также уточнили, что самолёт выполнял полёт без боекомплекта. Он упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.