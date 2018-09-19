Суд сократил срок заключения потерпевшему по делу об избиении в ярославской колонии
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство. Срок наказания Макарову снижен, зачтён срок содержания в СИЗО», — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что Макаров получил государственную защиту.
20 июля на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По информации издания, заключённым является Евгений Макаров.
СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. В настоящее время по данному делу арестованы 12 человек.