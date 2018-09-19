Суд сократил срок заключения потерпевшему по делу об избиении в ярославской колонии

Заволжский районный суд Ярославля решил сократить на два месяца срок заключения Евгению Макарову, признанному потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд удовлетворил ходатайство. Срок наказания Макарову снижен, зачтён срок содержания в СИЗО», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Макаров получил государственную защиту.

20 июля на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По информации издания, заключённым является Евгений Макаров.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. В настоящее время по данному делу арестованы 12 человек.