Правительство предложило повысить МРОТ

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Правительство России предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года до 11,280 тыс. рублей.
Правительство предложило повысить МРОТ
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Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к соответствующему законопроекту.

«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) к установленному с 1 мая 2018 года (11 163 рублей в месяц)», — приводит РИА Новости выдержки из документа.

В мае сообщалось, что в Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 40% от средней заработной платы по стране.

В России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составил 11 163 рубля.

Кроме того, по данным Росстата, в 2017 году среднемесячная начисленная номинальная зарплата была зафиксирована на уровне 39 085 рублей (в апреле 2018 года — 43 550 рублей).

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