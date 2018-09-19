В системе оплаты парковки в Москве произошёл сбой
- РИА Новости
«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе электронных сервисов города Москвы, в том числе по оплате парковки», — говорится в тексте.
Уважаемые автомобилисты, обратите внимание на ограничения в оплате парковки. Штрафы не выписываются! pic.twitter.com/9yEQvu1P8K— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 19 сентября 2018 г.
Отмечается, что штрафы за неоплату стоянки автомобиля на столичных парковках в период некорректной работы системы выписываться не будут.
По словам специалистов, проблема может быть устранена в течение часа.
В августе газета «Известия» сообщала, что эксперты при Министерстве строительства намерены разработать госстандарт для автоматизированных парковок.