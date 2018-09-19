В системе оплаты парковки в Москве произошёл сбой

Жители столицы могут столкнуться с проблемой при оплате парковки, сбои наблюдаются в работе электронных сервисов города. Об этом сообщается в Twitter Московского паркинга.

«В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе электронных сервисов города Москвы, в том числе по оплате парковки», — говорится в тексте.

Уважаемые автомобилисты, обратите внимание на ограничения в оплате парковки. Штрафы не выписываются! pic.twitter.com/9yEQvu1P8K — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 19 сентября 2018 г.

Отмечается, что штрафы за неоплату стоянки автомобиля на столичных парковках в период некорректной работы системы выписываться не будут.

По словам специалистов, проблема может быть устранена в течение часа.

В августе газета «Известия» сообщала, что эксперты при Министерстве строительства намерены разработать госстандарт для автоматизированных парковок.