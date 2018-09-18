Движение в Москве частично перекроют из-за фестиваля «Круг света»

Движение в Москве частично перекроют из-за проведения фестиваля «Круг света», сообщает m24 со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

С 21 по 25 сентября с 17:00 до 23:00 для транспорта будет недоступен участок по улице Петровке от Кузнецкого моста до Театрального проезда.

В это же время планируется ограничить движение по одной полосе в обоих направлениях в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Неглинной.

25 сентября с 18:00 до 23:00 перекроют участок от дома №8 на улице Крылатской до пересечения с улицей Нижние Мнёвники.

В это же время будет недоступен участок Проектируемого проезда №6374 от владения №2 до пересечения с улицей Островной.

С 21 по 23 сентября с 18:00 до 23:00 и 25 сентября с 18:00 по 23:00 одну полосу перекроют на участке улицы Крылатской от Нижних Мнёвников до съезда на Рублёвское шоссе.

С 21 по 25 сентября с 17:00 до 23:00 должны быть полностью перекрыты (с пропуском наземного городского транспорта) участок Новоцарицынского шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина, участок улицы Тюрина от Новоцарицынского шоссе до улицы 1-я Радиальная и участок улицы 1-я Радиальная от улицы Тюрина до проезда Кошкина.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Круг света» пройдёт в Москве с 21 по 25 сентября.