В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности лесов

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В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников с 19 по 24 сентября, сообщает kp.ru со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В Нижегородской области предупредили о сохранении высокой пожароопасности лесов
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

Региональное ГУ МЧС России призвало население проявлять внимательность и соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, не рекомендуется жечь мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений, разводить костры в лесах.

Кроме того, нельзя оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Ранее Inforeactor сообщало, что спасатели предупредили о чрезвычайном классе пожароопасности в Башкирии.

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