СМИ: При взрыве пиротехники в страйкбольном клубе в Екатеринбурге пострадал человек

Короткая ссылка
На складе в промзоне на улице Гаршина в Екатеринбурге произошёл взрыв, в результате чего пострадал один человек, передаёт URA.RU.
СМИ: При взрыве пиротехники в страйкбольном клубе в Екатеринбурге пострадал человек
  • © РИА Новости

«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №13, на месте работают сотрудники. Здесь находится страйкбольный клуб», — заявил сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

По предварительным данным, у одного из посетителей в руках взорвалось светошумовое пиротехническое изделие.

В здании вылетели стёкла, повреждены перегородки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что при взрыве газа в жилом доме в Казани пострадали мужчина и грудной ребёнок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить