СМИ: При взрыве пиротехники в страйкбольном клубе в Екатеринбурге пострадал человек

На складе в промзоне на улице Гаршина в Екатеринбурге произошёл взрыв, в результате чего пострадал один человек, передаёт URA.RU.

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«Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №13, на месте работают сотрудники. Здесь находится страйкбольный клуб», — заявил сотрудник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. По предварительным данным, у одного из посетителей в руках взорвалось светошумовое пиротехническое изделие. В здании вылетели стёкла, повреждены перегородки. Ранее «Реальное время» сообщало, что при взрыве газа в жилом доме в Казани пострадали мужчина и грудной ребёнок.