Эксперты назвали самые популярные автомобили в городах-миллионниках России

Стали известны самые популярные автомобили в 15 городах-миллионниках России, сообщает Nation News.

По данным аналитического агентства «Автостат», в январе — августе 2018 года продано 1,14 млн новых машин.

Kia Rio лидирует в семи городах — в Москве куплено почти 9,3 тыс. таких автомобилей, в Казани — 1,1 тыс., в Екатеринбурге — 792, в Нижнем Новгороде — 756, в Ростове-на-Дону — 638, в Уфе — 661, в Челябинске — 580.

Lada Vesta занимает первое место в Самаре (1,1 тыс.), Воронеже (784) и Красноярске (326).

Lada Granta возглавила список в Перми (929) и Волгограде (583), Datsun on-DO — в Омске (472).

В Новосибирске лидирует Hyundai Solaris (487 штук), в Санкт-Петербурге — Volkswagen Polo (почти 3,7 тыс.).

Также назван топ-5 подержанных седанов, которые можно купить по цене Lada Vesta, передаёт Newinform.

Это Toyota Camry 2007 года с пробегом в 163 тыс. километров, премиальный Cadillac CTS 2008 года с пробегом 168 тыс. километров, Jaguar XF 2011 года с пробегом 150 тыс. километров, а также BMW 730i 2008 года и Infiniti M35 2008 года.

Ранее стали известны самые продаваемые российские автомобили с начала года.