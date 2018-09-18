СМИ: Ввод частных домов по итогам года в России снизится на 9%

Ввод частных домов по итогам 2018 года снизится на 9% по сравнению с 2017-м, а многоквартирных вырастет на 8—15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Минстроя в справочных материалах к приоритетному проекту «Ипотека и арендное жильё».

В ведомстве ожидают сокращения ввода индивидуальных домов на 30 млн кв. метров и увеличения объемов многоквартирного строительства до 50—53 млн кв. метров.

В январе — июле динамика была другой, к примеру, был зафиксирован рост ИЖС на 26,2%. В министерстве это связывают с планировавшимся завершением «дачной амнистии», которую в итоге продлили до 2020 года.

Как оценивает замглавы Минстроя Никита Стасишин, в настоящее время в стадии строительства находится около 120 млн кв. метров жилой недвижимости.

«Нужно учитывать в объёме ввода и стимулировать все виды жилищного строительства, в том числе развитие арендного жилья и индивидуального жилищного строительства. Мы взаимодействуем с Минпромторгом в части развития деревянного домостроения», — рассказал он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе — июле 2018 года.