Суд арестовал дом и земельный участок экс-гендиректора НПО им. Лавочкина

Суд в Москве наложил обеспечительный арест на дом и земельный участок в Подмосковье бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Тучкова.

«Бабушкинский суд в рамках уголовного дела в отношении моего подзащитного Лемешевского наложил обеспечительные меры на его загородный дом и земельный участок», — сказал адвокат.

13 августа суд вновь арестовал Лемешевского.

По данным сотрудников правоохранительных органов, Лемешевский и глава юридического отдела предприятия Екатерина Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг.