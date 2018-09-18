Суд арестовал дом и земельный участок экс-гендиректора НПО им. Лавочкина
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ивана Тучкова.
«Бабушкинский суд в рамках уголовного дела в отношении моего подзащитного Лемешевского наложил обеспечительные меры на его загородный дом и земельный участок», — сказал адвокат.
13 августа суд вновь арестовал Лемешевского.
По данным сотрудников правоохранительных органов, Лемешевский и глава юридического отдела предприятия Екатерина Аверьянова заключали с председателем адвокатской конторы «Третьяков и партнёры» фиктивные договоры на оказание юридических услуг.