В Подмосковье возбудили дело по факту травмирования ребёнка при падении футбольных ворот

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В Московской области возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка на футбольном поле, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.
В Подмосковье возбудили дело по факту травмирования ребёнка при падении футбольных ворот
  • РИА Новости

По данным следователей, 14 сентября в Волоколамском районе 11-летний мальчик серьёзно пострадал во время урока физкультуры, когда упали футбольные ворота.

Была проведена доследственная проверка. По её итогам завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи установили, что ворота не были закреплены, поскольку являются переносными — для игры в мини-футбол. Они изъяты.

Ранее Nation News сообщал, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.

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