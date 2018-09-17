В Ялте прошла всероссийская акция «Память сильнее времени»

В Ялте состоялась всероссийская акция «Память сильнее времени», также объединившая Москву, Уфу и Казань. Об этом сообщает «Крыминформ».

На набережной курортного города собрались участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, дети войны.

«Поколение, выросшее после этой страшной, кровопролитной войны, помнит её ужасы. И теперь нашей задачей является сохранение памяти о военных тяготах и лишениях для последующих поколений», — заявил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

Также состоялся телемост с другими городами.

Ранее m24 сообщало, что в Москве открыли памятник прокурорам и следователям времён Великой Отечественной войны.