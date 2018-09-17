В Казани намерены повысить цены на парковки в центре города

В Казани планируют повысить цены на парковки в центре города, сообщает «Реальное время».

С 1 ноября стоимость услуги в районе площади Свободы составит 100 рублей в час.

Такое решение принято в связи с высокой востребованностью данного участка и желанием его разгрузить.

Места для парковки в районе улиц Профсоюзной, Кави Наджми и Мусы Джалиля подорожают до 70 рублей.

Парковочная зона на улицах Бурхана Шахиди и Курашова, наоборот, станет дешевле — 30 рублей в час.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени открылись три зарядные станции для электрокаров.