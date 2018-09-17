СК возбудил дело по факту гибели человека на съёмках фильма в Ярославской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти человека в Ярославской области во время съёмок сцены массовой драки для фильма, заявили в пресс-службе СК России по региону.

Как отмечается, 14 сентября в больницу был доставлен мужчина 1967 года рождения, который получил травму головы на съёмках фильма, проходивших в городе Тутаеве.

«Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, потерпевший скончался... возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина был задействован в съёмке сцены массовой драки. В ходе репетиции он получил удар в висок.

Как передаёт ТАСС, речь идёт о съёмках телесериала «СМЕРШ».

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