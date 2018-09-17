Ростуризм перейдёт в ведение Минэкономразвития

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму из Минкульта в ведение Минэкономразвития.

Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — уточняется в тексте.

При этом Минэкономразвития передаются в том числе функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров.

Отмечается, что данная мера была принята в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма.

Ранее «Российская газета» сообщала, что Ростуризм получит возможность исключать сведения о компаниях из Единого федерального реестра туроператоров.