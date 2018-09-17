Ростуризм перейдёт в ведение Минэкономразвития
- РИА Новости
Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации.
«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — уточняется в тексте.
При этом Минэкономразвития передаются в том числе функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров.
Отмечается, что данная мера была принята в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма.
Ранее «Российская газета» сообщала, что Ростуризм получит возможность исключать сведения о компаниях из Единого федерального реестра туроператоров.