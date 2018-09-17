Сергей Миронов рассказал о работе над созданием «мощного левого движения»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что работает над созданием «мощного левого движения».

Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Он указал, что в настоящий момент собирает коалицию непарламентских партий, чтобы к 2021 году усилить позиции левых в парламенте.

«Я уже объявил на закрытии весенней сессии, что мы работаем над созданием мощного левого движения. Думаю, уже осенью мы продемонстрируем первые результаты переговоров», — отметил он.

Миронов добавил, что пока речь идёт о непарламентских партиях, которые при этом могут уже в 2021 году стать парламентскими, в том числе в «составе крупной объединённой партии на базе «Справедливой России».

Парламентарий добавил, что в настоящий момент в России действуют 77 партий, примерно 25 из которых активно участвуют в региональных выборах, но в реальности лишь «просто растаскивают голоса» и не проходят существующий барьер в 5%.