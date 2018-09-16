В Калининградской области возбудили дело по факту смерти ребёнка от укусов собаки
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«На теле ребёнка обнаружены раны от укуса животного. По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретённая родителями около двух недель назад», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее СК возбудил дело в связи с нападением собаки на 11-летнюю девочку в Подмосковье.
В апреле URA.RU передавало, что в Салехарде возросло число пострадавших от нападений бездомных собак.