В Калининградской области возбудили дело по факту смерти ребёнка от укусов собаки

Пятилетняя девочка погибла от укусов собаки в посёлке Рощино Гурьевского района Калининградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«На теле ребёнка обнаружены раны от укуса животного. По предварительным данным, девочку покусала собака, приобретённая родителями около двух недель назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее СК возбудил дело в связи с нападением собаки на 11-летнюю девочку в Подмосковье.

В апреле URA.RU передавало, что в Салехарде возросло число пострадавших от нападений бездомных собак.