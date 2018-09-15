В ДТП в Пермском крае погибли три человека и четверо пострадали

В результате ДТП в городе Кизел Пермского края погибли три человека, ещё четверо пострадали, заявили в краевом территориальном центре медицины катастроф.

«Первое сообщение о ДТП в городе Кизел поступило в 18:55 по местному времени (16:55 мск. — RT). В результате инцидента три человека погибли и ещё четверо пострадали», — цитирует ТАСС представителя центра.

Как отмечается, все пострадавшие доставлены в больницу города Березники и находятся в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109, в котором находились семь человек, не справился с управлением и врезался в здание.

11 сентября ВашГород.ру передавал, что в ДТП в Кемеровской области погибли два человека.