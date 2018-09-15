В ДТП в Пермском крае погибли три человека и четверо пострадали

Короткая ссылка
В результате ДТП в городе Кизел Пермского края погибли три человека, ещё четверо пострадали, заявили в краевом территориальном центре медицины катастроф.
В ДТП в Пермском крае погибли три человека и четверо пострадали
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Первое сообщение о ДТП в городе Кизел поступило в 18:55 по местному времени (16:55 мск. — RT). В результате инцидента три человека погибли и ещё четверо пострадали», — цитирует ТАСС представителя центра.

Как отмечается, все пострадавшие доставлены в больницу города Березники и находятся в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2109, в котором находились семь человек, не справился с управлением и врезался в здание.

11 сентября ВашГород.ру передавал, что в ДТП в Кемеровской области погибли два человека

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить