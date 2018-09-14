В Петербурге завели дело по факту доведения годовалого ребёнка до истощения

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту доведения годовалого ребёнка до истощения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.

8 сентября из квартиры одного из домов в Красногвардейском районе был госпитализирован мальчик в состоянии средней степени тяжести.

Его 25-летняя мать подозревается в оставлении в опасности. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

«Установлено, что женщина, ограничивая ребенка в питании, кормила его грудным молоком только один раз в сутки. В настоящее время мальчику оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее Nation News сообщало, что в Новгородской области вынесли приговор по делу о гибели ребёнка.