В WWF заявили, что Россия может потерять 2,5 млн гектаров ценных лесов в ближайшие пять лет

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин заявил, что страна может лишиться 2,5 млн гектаров ценных лесов в ближайшие пять лет из-за реализации национального проекта, связанного с лесным фондом, если он будет принят к исполнению без изменений.

Об этом Честин рассказал РИА Новости.

«Если нацпроект будет принят к исполнению без изменений, то за пять лет Россия лишится 2,5 млн гектаров наиболее ценных малонарушенных лесов. Для формирования экономически ценных древостоев критически важно проведение ухода за лесами», — сказал Честин.

Как пояснил директор российского отделения WWF, существующий проект в нынешнем виде предполагает только восстановление лесов, тогда как вместе с этим необходимо проводить работы по уходу за насаждениями и заниматься сохранением наиболее ценных естественных лесов.

«Если минимальная потребность в уходе за молодым лесом составляет около 2 млн гектаров, то реально выполняются они на площади около 270 тыс. гектаров, или 13% от реальной потребности, при этом в подавляющем большинстве случаев этот уход проводится для галочки», — добавил он.

Честин указал, что не стоит растрачивать бюджетные средства на посадку леса в тех местах, где за ним не будут ухаживать. Для эффективной реализации задумки надо сфокусироваться на районах, где уход за деревьями осуществляется на обширной площади.

«Из-за отсутствия целей и показателей по уходу за молодняками нацпроект в нынешней редакции не способствует формированию экономически ценных насаждений в уже освоенных лесах, а стимулирует дальнейшее освоение малонарушенных территорий», — отметили в фонде.

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