Тулеев стал ректором института в Кемерове

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначен на должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Как отмечается, бывший ректор расположенного в Кемерове института Алексей Зеленин перешёл на новую работу в связи с избранием его депутатом регионального парламента.

«С 17 сентября 2018 года доктор политических наук, профессор Аман Тулеев вступит в должность ректора КРИРПО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Тулеев стоял у истоков создания института и хорошо знаком с вопросами, которыми он занимается.

10 апреля Тулеев был избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса, но не стал участвовать в выборах пятого созыва.