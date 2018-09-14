Тулеев стал ректором института в Кемерове

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Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначен на должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Тулеев стал ректором института в Кемерове
  • РИА Новости

Как отмечается, бывший ректор расположенного в Кемерове института Алексей Зеленин перешёл на новую работу в связи с избранием его депутатом регионального парламента. 

«С 17 сентября 2018 года доктор политических наук, профессор Аман Тулеев вступит в должность ректора КРИРПО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Тулеев стоял у истоков создания института и хорошо знаком с вопросами, которыми он занимается. 

10 апреля Тулеев был избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса, но не стал участвовать в выборах пятого созыва.

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