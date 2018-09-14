Тулеев стал ректором института в Кемерове
- РИА Новости
Как отмечается, бывший ректор расположенного в Кемерове института Алексей Зеленин перешёл на новую работу в связи с избранием его депутатом регионального парламента.
«С 17 сентября 2018 года доктор политических наук, профессор Аман Тулеев вступит в должность ректора КРИРПО», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Тулеев стоял у истоков создания института и хорошо знаком с вопросами, которыми он занимается.
10 апреля Тулеев был избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса, но не стал участвовать в выборах пятого созыва.