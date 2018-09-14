Делегация из Крыма прибыла в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ

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Делегация крымских общественников отправилась в Варшаву с целью принять участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека.
Делегация из Крыма прибыла в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ
  • © OSCE/Curtis Budden

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу делегации, председателя болгарской национально-культурной автономии Крыма Ивана Абажера.

«Находимся в Варшаве. Крым представляет три человека. Мы намерены зарегистрироваться и выступить на одной из сессий конференции, посвящённой правам человека, национальных меньшинств и свободы передвижения», — заявил он.

Абажер добавил, что члены делегации намерены рассказать о реальной ситуации и жизни в Крыму, а также о развитии полуострова в составе России.

«Мы постараемся развеять все фейковые темы, которые в том числе исходят от властей западных стран, о нарушениях прав народов Крыма», — заявил он.

В июле в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили, что пока не планируют направлять миссию в Крыму.

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