Делегация из Крыма прибыла в Варшаву для участия в конференции ОБСЕ

Делегация крымских общественников отправилась в Варшаву с целью принять участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу делегации, председателя болгарской национально-культурной автономии Крыма Ивана Абажера.

«Находимся в Варшаве. Крым представляет три человека. Мы намерены зарегистрироваться и выступить на одной из сессий конференции, посвящённой правам человека, национальных меньшинств и свободы передвижения», — заявил он.

Абажер добавил, что члены делегации намерены рассказать о реальной ситуации и жизни в Крыму, а также о развитии полуострова в составе России.

«Мы постараемся развеять все фейковые темы, которые в том числе исходят от властей западных стран, о нарушениях прав народов Крыма», — заявил он.

В июле в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявили, что пока не планируют направлять миссию в Крыму.