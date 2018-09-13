Суд приговорил к семи годам заключения предпринимателя из-за падения автобуса в Чёрное море

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Суд вынес приговор в отношении предпринимателя, который в августе 2017 года выпустил на рейс автобус с рабочими, впоследствии упавший в Чёрное море. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Суд приговорил к семи годам заключения предпринимателя из-за падения автобуса в Чёрное море
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«Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, выпустившему в рейс автобус, который 25 августа 2017 года опрокинулся в акваторию Черного моря на территории Краснодарского края», — говорится в сообщении

В результате произошедшего погиб 21 человек, ещё 30 получили различные травмы. 

Вечерадзе признали виновным по ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным следствия, предприниматель выпустил на линию автобус под управлением водителя, который не имел опыта вождения такого транспортного средства.

В СК добавили, что не были проведены обязательные ежедневные технические осмотры автобуса, обучение и проверка знаний водителя, его стажировка, медицинский осмотр.

Сообщается, что предприниматель также не провёл надлежащего предрейсового инструктажа о маршруте, условиях и режиме следования транспорта.

25 августа 2017 года перевозивший рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз» автобус опрокинулся в Чёрное море. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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