В Ленинградской области выявили вспышку АЧС
- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
По имеющимся данным, 12 сентября недалеко от города Кингисеппа на территории охотничьих хозяйств Ленинградского общества охотников и рыболовов обнаружены три мёртвых диких кабана. В результате экспертизы выявлен геном вируса АЧС.
Управление ветеринарии региональной администрации проинформировало губернатора о необходимости введения на территориях Лужского и Волосовского муниципальных районов соответствующих ограничительных мероприятий — карантина, передают «Невские новости».
В августе в Орловской области была зафиксирована африканская чума свиней.