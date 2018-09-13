В Ленинградской области выявили вспышку АЧС

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В Ленинградской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.
В Ленинградской области выявили вспышку АЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

По имеющимся данным, 12 сентября недалеко от города Кингисеппа на территории охотничьих хозяйств Ленинградского общества охотников и рыболовов обнаружены три мёртвых диких кабана. В результате экспертизы выявлен геном вируса АЧС.

Управление ветеринарии региональной администрации проинформировало губернатора о необходимости введения на территориях Лужского и Волосовского муниципальных районов соответствующих ограничительных мероприятий — карантина, передают «Невские новости».

В августе в Орловской области была зафиксирована африканская чума свиней.

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