Медведев рассказал о значительной «серой зоне» в экономике Дагестана

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике Дагестана существует значительная «серая зона».
Медведев рассказал о значительной «серой зоне» в экономике Дагестана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Серая зона» пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны», — сказал премьер во время встречи с главой республики Владимиром Васильевым.

По словам Медведева, такая ситуация приводит к потере средств региона, однако борьба с этим явлением могла бы дать дополнительные бюджетные доходы.

Глава Дагестана признал, что налогов в республике собирается недостаточно, отметив, что региональные власти работают над решением этой проблемы.

«Уже есть подвижки», — сказал он, добавив, что в регионе ведётся борьба с коррупцией. 

В марте президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана.

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