Медведев рассказал о значительной «серой зоне» в экономике Дагестана
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Серая зона» пока очень и очень значительная, она, скажем прямо, более значительная, чем во многих других регионах нашей страны», — сказал премьер во время встречи с главой республики Владимиром Васильевым.
По словам Медведева, такая ситуация приводит к потере средств региона, однако борьба с этим явлением могла бы дать дополнительные бюджетные доходы.
Глава Дагестана признал, что налогов в республике собирается недостаточно, отметив, что региональные власти работают над решением этой проблемы.
«Уже есть подвижки», — сказал он, добавив, что в регионе ведётся борьба с коррупцией.
В марте президент России Владимир Путин призвал навести порядок в экономике Дагестана.